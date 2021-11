Unidade de Saúde do Rústico é revitalizada

Em torno de 1,5 mil moradores de Volta Redonda são atendidos no local

A Secretaria de Saúde de Volta Redonda, por meio do Departamento de Atenção Primária em Saúde (DAPS), entregou na tarde desta quinta-feira, 04, a revitalização da Unidade Básica de Saúde José Gaspar Abreu Magalhães, no Rústico. A unidade atende em torno de 1,5 mil moradores do bairro e comunidades vizinhas como Santa Tereza, 207, Bela Vista, Conforto e Vila Santa Cecília.

A UBS Rústico conta com consultório, farmácia, salas de curativo e vacinas, cozinha, área externa, recepção e banheiros para funcionários e usuários. O espaço recebeu pintura geral, troca da porta de entrada, recuperação do mobiliário e pintura no piso da área externa. As intervenções vão garantir mais conforto no atendimento aos usuários e para a equipe composta por enfermeira, clínico geral, pediatra, dois técnicos de enfermagem, dois funcionários administrativos e um auxiliar de serviços gerais.

A gerente Maria de Fátima Siqueira agradeceu em nome da equipe que atua na unidade. “As melhorias implementadas no local de trabalho são uma forma de valorização do profissional. Vemos esta preocupação na gestão atual. Além disso, podemos garantir melhor atendimento aos usuários”, disse.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, também acredita que a unidade clara e limpa, com ambiente saudável e acolhedor, leva ao bom atendimento. “Esta foi a terceira unidade que entregamos totalmente reformada, já passamos pelo Retiro e Caieiras. E ainda vamos entregar mais quatro até o fim do ano”, avisou.

Ela afirmou que reconhece que a recuperação da estrutura é parte da reestruturação do serviço de saúde ofertado à população. “Estamos trabalhando para melhorar sempre e vamos avançar por conta do comprometimento da equipe de secretaria e da vontade do prefeito Neto”, falou, agradecendo ao secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, e seus funcionários que ficaram responsáveis por essas revitalizações nas unidades e lembrou o projeto “Recuperando a Casa”, que reforma móveis da prefeitura.

Também prestigiaram a entrega da unidade o vereador Fábio Buchecha; a diretora do Departamento de Atenção Primária em Saúde (DAPS), Albanéa Trevisan; a diretora do Departamento de Administração e Logística (DAL), Vânia Martins; e outros funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.

Moradores aprovam a reforma e elogiam a equipe da unidade

Os familiares de José Gaspar, que dá nome à unidade, estiveram na cerimônia de entrega. A viúva Elvira Nogueira Magalhães, o filho Sérgio Magalhães, e a neta Nicole Rangel Magalhães. Sérgio falou em nome da família, que mora do Rústico, e agradeceu pela homenagem ao pai.

“Ele foi presidente da Associação de Moradores por várias gestões e também participou do Conselho Municipal de Saúde e da Associação dos Ostomizados de Volta Redonda. Sempre muito atuante em prol da comunidade”, disse, terminando a fala com agradecimento especial à equipe da UBS Rústico pela dedicação no atendimento aos moradores.

Gláucia Germano da Cunha, que é moradora do Rústico há 65 anos, estava com a neta Luna, de um ano e cinco meses de idade. “Fiz questão de vir cumprimentar as funcionárias. O atendimento aqui é excelente, a reforma vai ajudar, ficou ótimo, mas a equipe sempre esteve de parabéns”, falou. Secom/PMVR com fotos de divulgação