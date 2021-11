Primeiras, segundas e terceiras doses serão aplicadas na Ilha São João, das 08h às 22h; haverá caldo, lanches e atividades culturais

O município de Volta Redonda fará um grande drive-thru da vacinação contra Covid-19 nesta sexta-feira, dia 05. O ‘Viradão pela Vida’ acontece das 08h às 22h. As aplicações de primeiras, segundas e terceiras doses ocorrerão na Ilha São João para quem for de carro, moto, qualquer outro veículo motorizado, bicicleta, skate ou a pé.

A ampliação da vacinação será possível, já que a Prefeitura de Volta Redonda conseguiu 14 mil doses extras na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vacinação será para pessoas de 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. A segunda dose será para pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer vacina (AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer) até 15 de outubro.

A dose de reforço (terceira dose) será aplicada em pessoas acima de 60 anos que tomaram a segunda dose até 15 de agosto. Também poderão se vacinar quem tomou a segunda dose até 15 de agosto e que sejam:

– trabalhadores da área de saúde

– trabalhadores da segurança pública

– trabalhadores da educação

– trabalhadores da limpeza urbana

– pessoas em situação de rua

– trabalhadores de transportes (inclusive caminhoneiros)

– pessoas com deficiência

– pessoas com comorbidades (hipertensos, diabéticos, entre outros)

Atividades culturais

O mega drive-thru terá música o dia todo. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vai expor algumas peças do Salão do Humor 2021, principalmente para os pedestres que forem se vacinar. Durante o dia, quem for tomar a primeira dose, vai ganhar um lanche especial. À noite, a FBG (Fundação Beatriz Gama) vai oferecer um caldo.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, estarão disponíveis até 30 mil doses de vacina. Pelo menos 15 mil é a previsão de serem aplicadas na Ilha São João nesta sexta-feira.

“Decidimos levar o drive até as 22h para poder atender principalmente todos os professores da rede pública e particular. Os outros profissionais envolvidos com a Educação também. Respeitamos todos os decretos e decisões, mas não abrimos mão do uso de máscaras”, disse o prefeito.

Neste sábado, dia 06, teremos quatro Unidades de Saúde, um em cada distrito, das 8h às 13h, para atender a população.

“Usando máscaras, respeitando as regras e vacinando. Só assim vamos conseguir diminuir a mortalidade. A secretária foi muito feliz em procurar outros municípios para ver quem tinha dose perto de vencer sobrando. Amanhã vamos dar mais um show de organização”, citou Neto.