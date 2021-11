Nove equipes percorrem os bairros da cidade vistoriando as casas e orientando os moradores

Com a intensa chuva que atingiu a cidade no último mês de outubro e a proximidade do verão, período que favorece a proliferação do aedes aegypti , a Prefeitura de Barra Mansa, por meio de Coordenadoria de Vigilância em Saúde, intensificou os trabalhos de combate ao mosquito transmissor de doenças como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde, Antônio Marcos Rodrigues, atualmente Barra Mansa conta com diversas equipes espalhadas cobrindo, diariamente, todas as áreas da cidade.

“Temos nove equipes realizando o trabalho de visitação nas residências. Cada uma dessas equipes cobre um determinado número de bairros, dessa forma conseguimos fazer uma cobertura total da cidade. Eles não ficam centralizados, o trabalho é dividido”explicou.

Os trabalhos de fiscalização e prevenção acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, com as equipes devidamente uniformizadas e identificadas, além de estarem cumprindo protocolos de segurança para a prevenção a Covid-19, fazendo o uso de máscaras, álcool em gel e mantendo o distanciamento.

“Intensificamos o trabalho nesta semana. Aqui no bairro Roberto Silveira temos 11 agentes trabalhando, eles estão divididos em equipes menores por quarteirão e realizando em média 200 visitas diariamente. Os moradores aqui têm sido muito receptíveis com a nossa equipe, uma casa ou outra que encontramos foco, que é recipientes com água parada, mas as larvas dos mosquitos quase não estamos encontrando. Os moradores dessa região estão muitos consciente” afirmou o supervisor de equipe, Rodrigo Cortes.

O morador Carlos Eduardo Miller de Oliveira destacou a importância conjunta entre o trabalho dos agentes e da população.

“Sempre recebo os agentes, esse trabalho de fiscalização e combate é muito importante. Precisamos monitorar e manter o ambiente sempre limpo e seguir todas as orientações que nos são passadas” disse.

Denúncias sobre situações que favoreçam a proliferação do mosquito Aedes aegypti devem ser feitas pelo disque dengue (24) 3326-2588, que funciona de segunda à sexta-feira, de 8 às 17 horas. Foto: Paulo Dimas

Cuidados que os moradores devem seguir em casa

> Tampar os tonéis e caixas d’água;

> Manter as calhas sempre limpas;

> Deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

> Manter lixeiras bem tampadas;

> Deixar ralos limpos e com aplicação de tela;

> Limpar semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

> Limpar com escova ou bucha os potes de água para animais;

> Retirar água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

Na área externa a atenção deve ser concentrada em:

> Na cobertura e manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;

> Limpeza de ralos e canaletas externas;

> Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água;

> Deixar lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;

> Verificar instalações de salão de festas, banheiros e copa.