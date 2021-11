Carreta pega fogo na BR-353, em Resende

Uma careta, carregada com três toneladas de polietileno granulado pegou fogo na manhã desta sexta-feira, por volta das 7 horas, no km 6, da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, também conhecida como Rio x Caxambu, na Serra da Mantiqueira, em Resende.

A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocou para o local. O Corpo de Bombeiros já tinha sido acionado e os policiais rodoviários federais interditaram o trânsito nos dois sentidos. O condutor, de 46 anos, não ficou ferido.