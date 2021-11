Um homem, de 27 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira, por volta das 21 horas, na Rua Mariano José da Silva, no bairro Ponte Funda, (próximo a quadra de esportes), no bairro Ponte Funda, em Valença. Policiais militares foram acionados e aguardaram a chegada do perito do Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Valença.