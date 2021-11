Um homem de 27 anos foi preso na noite de quinta-feira (4) por suspeita de ameaçar a mãe com um pedaço de madeira em um acampamento cigano no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. Os agentes foram acionados por moradores do local.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 54 anos, confirmou que estava sendo ameaçada pelo filho. Depois de buscas no interior do acampamento, os policiais viram o homem deitado em uma das barracas, com sinais de embriaguez.

O homem foi para a delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. Ele está preso e vai responder por ameaça e violência contra mulher com base na lei Maria da Penha.