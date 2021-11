Hora de embarcar em um cruzeiro com o Papai Noel!

É Natal! A época mais esperada e comemorada do ano tem evento gratuito

A melhor época do ano está chegando e o Sider Shopping comemora o clima de final de ano com um “Natal a bordo” cheio de diversão. Você e toda a sua família estão convocados a embarcarem nesse navio mágico junto com Papai Noel e seus amigos vindos diretamente das águas salgadas.

Esse cruzeiro tão especial está chegando neste fim de semana e fica ancorado todo o mês de novembro e dezembro no Sider Shopping. As crianças terão muitas atrações gratuitas até o Natal e, para inaugurar a decoração, haverá uma programação especial. Nesse sábado e domingo o bom velhinho será recebido com teatrinho, oficinas natalinas, oficinas de slime e muito mais!

“O momento é de magia. Nossa decoração cria toda a atmosfera de encantamento com diversas atrações para as crianças e adultos se divertirem. O Natal é uma data muito especial e esse ano temos que celebrar, ainda com cautela, mas, com muita alegria. Quem vier no nosso Natal não vai se arrepender!” garantiu a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

Além de tirar fotos e entregar suas cartinhas para o Papai Noel a criançada poderá entrar no navio, pular na piscina de bolinhas, descer no escorregador, conversar com nossa luneta magica e muito mais.

Compartilhe a magia do Natal e guarde em seu coração memórias incríveis ao lado do bom velhinho. As atrações são totalmente gratuitas. Alegria e diversão não faltarão nessa festa.

Programação de Inauguração:

06/11 – Sábado

15h Oficina de Calendário Natalino

16h Teatrinho João e Maria em um conto de Natal

17h30 Inauguração do Natal

07/11 – Domingo

15h Oficina de Slime

16h Teatrinho Musical de Natal com Boneca Bárbara

17h30 Inauguração do Natal

Todas as atrações são gratuitas

Classificação Livre

Visitação para fotos com Papai Noel (confirmar esses horários)

De 06/11 a 09/12

De segunda a sábado, das 14h às 21h

Aos domingos, de 14h às 20h

(intervalo das 17 às 18h)

De 10/12 a 23/12

De segunda a sábado, das 15h às 22h

Aos domingos, de 14h às 21h

(intervalo das 18 às 19h)

No dia 24 de dezembro, de 10h às 15h

(intervalo das 12h às 13h)

Local: Piso S – Praça de Eventos