Polícia Civil prende homem suspeito de assaltos na região

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu nesta sexta-feira (5), em Volta Redonda, um homem de 38 anos suspeito de assaltos a estabelecimentos comerciais nas duas cidades. A prisão em flagrante ocorreu em um apartamento na Rua Manchester, na Ponte Alta.

Segundo o delegado Michel Floroschk, ele assaltou uma pequena mercearia, pela manhã, na Rua Damião Medeiros, no bairro Boa Vista II. A polícia já contava com imagens de outros assaltos que teriam sido praticados pelo suspeito, em outros estabelecimentos de Barra Mansa e Volta Redonda.

Uma réplica de pistola foi apreendida no imóvel. O carro que seria utilizado pelo suspeito também foi apreendido. (Imagens: Polícia Civil)