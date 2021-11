Um motociclista ficou ferido ao colidir contra um veículo na noite de sexta-feira, nas proximidades de um posto de combustível, na Avenida Sávio de Almeida Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O motorista ao tentar cruzar a pista foi surpreendido com um moto que bateu de frente. Com o impacto, o motociclista foi projetado para cima do carro e caiu cerca de oito metros da colisão.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista.