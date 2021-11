A Polícia Militar realizou uma operação no final da tarde de sexta-feira, para coibir o tráfico de drogas e culminou com dois feridos e quatro presos, com armas e uma grande quantidade de drogas, no bairro São João, em Barra do Piraí. Dois adolescentes foram apreendidos. Um homem foi ferido no rosto. Ele portava uma pistola. Outro foi atingido na perna. O suspeito estava com uma mochila contendo uma pistola calibre 380, com 18 munições no carregador, 126 pinos de cocaína, dois rádios de comunicação, dois fones de ouvido e R$ 110 em dinheiro. Os dois foram socorridos na Santa Casa de Barra do Piraí, onde ficaram sob custódia, sem risco de morte.

Na mesma operação os agentes foram até a Rua Benedito da Silva Lomba, no bairro Maracanã, onde foram recebidos por um rapaz, de 21 anos, que ao ser indagado a respeito, confirmou a denúncia. Na revista, os policiais encontraram mais 98 pinos, 22 papelotes e 15 tubos de cocaína, três pequenos pedaços de maconha, material para embalar entorpecentes, três bases, duas baterias e uma antena para rádios de comunicação, anotações de venda de drogas e duas munições calibre 380.

Além do rapaz, uma jovem de 18 anos que estava com ele foi conduzida à delegacia e ficou presa. Todos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação parta o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, foram realizadas duas operações e nenhum policial ficou ferido.