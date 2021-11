A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) já retirou, de janeiro até agora, 159 motocicletas com escapamento adulterado ou “livre”, o que faz aumentar o barulho a níveis não permitidos por lei, as populares “motos barulhentas”. A GMVR vem intensificando ações de fiscalização com intuito de garantir a segurança e o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A apreensão mais recente aconteceu no último dia 2, quando uma motocicleta com cano de descarga aberto foi flagrada em uma operação de fiscalização. Além disso, a moto estava sem retrovisor e o motociclista estava sem habilitação. Há suspeita ainda de adulteração de placa e chassi.

“A GMVR vem fiscalizando os veículos que transitam pelas ruas da cidade com os dispositivos de segurança ineficazes. Principalmente com a descarga livre e silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, pois é o que gera o maior índice de reclamações dos contribuintes”, disse o comandante da GMVR, João Batista dos Reis.

O veículo que não oferece segurança ao condutor, pedestres ou aos demais veículos no trânsito pode ser recolhido pela GMVR e encaminhado ao Depósito Público Municipal.

