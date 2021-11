A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), realizou na manhã desta sexta-feira, dia 5, cerimônia de formatura no curso de barbearia para aproximadamente 30 jovens. O diferencial é que os formandos estão cumprindo medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense Volta Redonda).

Os jovens participaram das oficinas de barbearia dentro do Programa da Inclusão Produtiva do Departamento de Proteção Básica da Smac, que foram ministradas pelo Instrutor e Barbeiro, Johnny Souza Ramos Silva. O objetivo principal do projeto é promover ressocialização e qualificar os jovens, melhorando suas perspectivas, para que eles possam encontrar melhores oportunidades no mercado do trabalho quando deixarem a unidade.

O Secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, frisou a importância de ampliar a parceria com o Degase, o Cense e o Criaad, para trazer maiores oportunidades para esses jovens.

“Queremos olhar e lutar por toda a juventude de Volta Redonda, incluindo os mais invisibilizados, como esses jovens que estão no sistema socioeducativo. Por meio do nosso Programa de Inclusão Produtiva é possível dar estímulo e mostrar que eles são capazes de ingressar no mundo do trabalho, longe da criminalidade. Além disso, estamos trabalhando em conjunto com toda rede de proteção para aprimorar cada vez mais, o atendimento voltado a esses adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas”, destacou Munir.

O coordenador regional do Degase, Adriano Custódio, agradeceu a parceria com a Prefeitura de Volta Redonda.

“Para nós essa formatura é muito importante: desde o início da unidade, até hoje, temos uma parceria muito grande com a prefeitura, principalmente, com a Smac e a Fundação Beatriz Gama.

A possibilidade de capacitarmos nossos socioeducandos, em especial, os integrantes do PAIFSS, Programa de Abolição à Ideologia Faccional do Sistema Socioeducativo, é motivo de muita alegria. Somos muito gratos ao Prefeito Neto e ao Secretário Munir.”