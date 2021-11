Carro capota após colisão traseira na Dutra, em Resende

O condutor de um Renault/Logan ficou ferido no início da madrugada deste domingo, por volta de zero hora, ao colidir com o seu veículo na traseira de um Fit/ Uno, no km 306, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Após a colisão o Renault saiu da pista, capotou e parou no gramado lateral da Dutra. O seu condutor foi projetado para fora caindo no gramado.

O Fiat Uno, após a colisão traseira, colidiu contra a mureta central (Dutra), parando na faixa esquerda (rolamento), interditando parcialmente a pista. O condutor do Logan foi socorrido com ferimentos pela equipe da NovaDutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende. O casal que estava no Uno não ficou ferido.