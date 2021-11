Colisão entre carreta e carro deixa três feridos na Lúcio Meira

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo, por volta das 12 horas, envolveu uma carreta Scania e um Kia Sportage. Na colisão três pessoas ficaram feridas na BR-393 (Lúcio Meira), no km 223, em Vassouras. A carreta estava carregada com chocolate pegou e fogo. O caminhoneiro, de 26 anos, foi retirado da carreta antes do incêndio. Ele teve ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Concessionária Infra estiveram no local e conseguiram debelar as chamas.

No Kia Sportage os dois ocupantes também ficaram feridos. O motorista, de 38 anos, teve ferimentos mais graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O passageiro, de 39 anos, também foi encaminhado ao Hospital Universitário de Vassouras.

A rodovia ficou interditada até às 13h25min, quando foi liberada no sistema siga e pare. Parte da carga da carreta foi perdida, informou a PRF. (Fotos: PRF)