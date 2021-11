Mostra segue até 20 de novembro, artista Francisco Dantas foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, recebe neste mês a exposição gratuita “Introspecção” do artista plástico Francisco Dantas. A abertura da mostra ocorreu nesta segunda-feira, dia 1º, e segue até o dia 20, com apresentação de 20 obras em surrealismo, que retrata as emoções e sentimentos do artista. Os visitantes podem conferir as obras através dos vidros da galeria que segue fechada.

Francisco foi um dos contemplados no edital da Lei Aldir Blanc em 2020. O artista adotou o estilo surrealista ao descobrir a facilidade de extravasar nas telas imprimindo em seus trabalhos a vida e a natureza em sua plenitude. Ele se revela autodidata com fascínio pelas artes plásticas, especialmente a pintura a óleo. “Quando me deparo com uma paleta é como se as tintas nela contidas fossem o alimento para a alma e o espírito. Obedeço apenas aos comandos dos pinceis e tudo flui naturalmente”, disse Francisco Dantas.

O artista quando morava no Rio de Janeiro foi premiado diversas vezes na Academia Brasileira de Artes de Paranapuã, Associação Fluminense de Belas Artes de Niterói, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre outros. Já em Volta Redonda, vem apresentando seus trabalhos desde 2006, participando de vários eventos de arte na região Sul Fluminense.