Maratonista de Volta Redonda morre em Taubaté (SP)

O maratonista voltarredondense Luiz Antônio dos Santos, de 57 anos, morreu no sábado (6), em Taubaté (SP), onde morava. Ele assistia TV em casa quando sofreu uma parada cardíaca.

Conhecido como Maratonista de Aço, Luiz Antônio foi medalha de bronze na maratona no Mundial de 1995. Esta é, até hoje, a única medalha do Brasil nesta prova. Ele também venceu duas vezes a maratona de Chicago, em 1993 e 1994, e terminou em décimo lugar nas Olimpíadas de Atlanta (EUA), em 1996. O seu recorde pessoal veio na Maratona de Roterdã-1997, na Holanda, com 2h08m55.

Ao fim de sua carreira, em 2005, Luiz Antônio criou a Luasa, uma equipe com as iniciais de seu nome. O time faz intercâmbio com fundistas africanos, especialmente do Quênia, que veem ao Brasil para treinar e disputar corridas de rua.

O corpo do maratonista foi velado à noite em Taubaté e na manhã deste domingo (7), em Volta Redonda. Ele foi sepultado por volta das 11 horas no Cemitério do Retiro. (Foto: Divulgação)