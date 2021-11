PF prende 4 mulheres com cocaína na Serra das Araras

Foram apreendidos 88Kg de cocaína

Quatro mulheres foram presas neste domingo, pela Polícia Federal, transportando 88 quilos de cocaína em suas bagagens pessoais, num ônibus abordado pouco antes da descida da Serra das Araras, na Via Dutra, em Piraí. As prisões foram feitas em dois ônibus que seguiam de São Paulo para o Rio.

A ação contou com o auxílio de policiais e cães da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal. As mulheres, com idades entre 32 e 50 anos, responderão por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Foco Regional/Fernando Pedrosa