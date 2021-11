A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em ronda por volta das 4 horas, deste domingo, quando deparou com uma mulher sozinha ao lado de um carro GM/Corsa que estava parado no acostamento, no km 302, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

A PRF parou ao ver o aceno da mulher, de 35 anos, que pedia socorro. Aos agentes a mulher informou que era proprietária do veículo e que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem sabia dirigir.

Ela contou aos policiais rodoviários federais que ocorreu um desentendimento entre ela e seu companheiro que discutiram e chegaram a se agredir. Contou que o seu companheiro saiu a pé levando a chave do veículo, celular e dinheiro.

Disse que ficou com medo de ficar ali sozinha e por isso pediu ajuda aos agentes. A equipe PRF se prontificou a levá-la até a delegacia de Polícia Civil para que efetuasse a queixa contra o companheiro, registrando um Registro de Ocorrência, mas foi recusado por ela. Pediu apenas para os policiais rodoviários federais que queria ir para a sua residência. A mulher foi levada pela PRF até a sua residência, em Resende.

Como não havia chave para movimentar o veículo, a PRF chamou um guincho e o veículo foi deixado num posto de combustível, para posterior retirada.