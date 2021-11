Acidente envolve carro e moto no bairro São Lucas

Um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, deixou o condutor de uma moto com ferimentos. O local onde aconteceu o acidente está fora da concessão da estrada, na área urbana da cidade. o acidente ocorreu nas proximidades do posto policial, no bairro São Lucas, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento ao motociclista. A moto bateu na lateral do veículo Chevrolet Corsa (preto).

Foram socorridos pelos bombeiros Patrique de Jesus Batista, 35 anos, e José Francisco da Silva, de 66 anos. Eles foram encaminhados ao Hospital São João Batista. No momento desta publicação, os dois estavam passando por avaliações médicas.