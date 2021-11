Ciclista morre em acidente de trânsito na Dutra, em Resende

Um ciclista, de 56 anos, morreu em um acidente trânsito ocorrido no final da madrugada desta segunda-feira, por volta das 5h30min, no km 300 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Fazenda da Barra, em Resende.

O motorista da carreta nada sofreu e permaneceu no local. A vítima morava na localidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e aguardou a remoção do cadáver que foi feito por volta das 11h10min, pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o instituto Médico Legal (IML), de Resende.