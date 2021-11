Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente no início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Nilton Pena Botelho com a Rua Dom Martinho, no bairro São Jorge, em Pinheiral.

A vítima identificada como sendo Jorge Brito, foi socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal, de Pinheiral. A unidade de saúde não informou o estado de saúde da vítima.