Policiais militares apreenderam no fim da manhã desta segunda-feira (8), em Volta Redonda, entorpecentes escondidos dentro de uma caixa de medidor de energia. As drogas foram encontradas estavam na Servidão da Resistência, no bairro Belmonte.

Foram apreendidos 215 tubos de cocaína (111 gramas) e 17 tabletes de maconha picada (50 gramas). Os agentes chegaram até o material após informações de que três suspeitos estariam traficando e teriam escondido a droga dentro da caixa. Ninguém foi encontrado e os entorpecentes foram levados para a delegacia de polícia.