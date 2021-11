Escolinha de Tênis da FBG promove confraternização em Volta Redonda

Evento na Praça Pandiá Calógeras reuniu mais de 90 crianças participantes do projeto Tênis na Comunidade

A Fundação Beatriz Gama (FBG) promoveu no último sábado, dia 6, o Encontro de Confraternização do Projeto Tênis na Comunidade, realizado na quadra esportiva da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. Participaram alunos dos seis núcleos do projeto que oferece gratuitamente a prática do esporte para crianças e adultos, através da Escolinha de Tênis da FBG. De acordo com o coordenador do projeto, Edison Nascimento, esse foi o primeiro de dois eventos que acontecem neste mês de novembro.

“Estamos homenageando João Paulo, o melhor tenista em 15 anos de projeto, que acabou falecendo em um acidente, em agosto deste ano. Para este evento, foi fundamental o esforço e dedicação dos professores, em plena pandemia, para reunir as crianças nos polos. Agradeço aos profissionais Érico Nascimento, José Alexandre, Samuel Sueth e Marcelo Barroso pela organização”, disse o coordenador.

Neste primeiro encontro foram reunidas mais de 90 crianças atendidas pelo projeto para um desafio em grupos, com medalhas para todos participantes e medalhas para grupos vencedores. A confraternização contou ainda com distribuição de água, lanches, sanduíche e picolé para todos os presentes.

O próximo encontro será distribuído entre os dias 26, 27 e 28 de novembro, quando será realizado o Torneio Simples, também na quadra da Praça Pandiá Calógeras.

As aulas do projeto serão realizadas em quadras poliesportivas, onde são montados os núcleos. Eles estão localizados nos bairros Sessenta (Praça Pandiá Calógeras e Praça dos Ex-Combatentes), Candelária, Nova Primavera, São Luiz e Morada do Campo (na rua da Fundação Beatriz Gama).

De acordo com o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, o tênis é um esporte individual e a prática está permitida, atendendo as regras previstas no decreto municipal de combate à Covid-19.

“A participação é livre para qualquer morador de Volta Redonda. Neste ano, estamos dando oportunidade aos adultos de participar também. Além de auxiliar os jovens na realização de um esporte e na formação deles como cidadãos, ajuda os adultos nesta época de restrições”, afirmou Vitor Hugo. Fotos: divulgação Secom/PMVR.