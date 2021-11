Homem procurado pela Justiça é preso na Vila Brasília

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi encontrado no final da tarde do domingo (7), em Volta Redonda, pela Polícia Militar. Ele foi encontrado na Vila Brasília, onde os agentes foram averiguar denúncia sobre a presença de homens armados.

Assim que foi abordado, o suspeito informou onde estava escondida uma pistola calibre 9mm, com sete munições. Os policiais, no entanto, acabaram encontrando material usado para embalar drogas, inclusive uma balança digital.

O homem foi conduzido à delegacia de Volta Redonda. Segundo os policiais, a ordem de sua prisão foi da Justiça da comarca da cidade do Rio de Janeiro, num processo por roubo.