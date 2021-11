O empresário Júnior Nader, de Barra Mansa, está internado no Hospital da Unimed Volta Redonda desde a manhã do domingo, quando sofreu um acidente na estrada de Nossa Senhora de Amparo. Ele estava pedalando sua bicicleta quando se chocou com um carro.

Júnior sofreu fratura no fêmur, em duas costelas e no rosto. O empresário precisará ser submetido a uma cirurgia devido à fratura na perna.

O empresário estava de capacete, mas o acessório teria rachado no impacto. Ele apresenta pequenos focos de hemorragia na cabeça, mas, em princípio, os médicos avaliam que não há necessidade de cirurgia.

Júnior Nader é um dos diretores da Rádio Cidade do Aço FM, em Volta Redonda, e da Rádio Sociedade FM, de Barra Mansa. Ele é um dos filhos do empresário e ex-prefeito de Barra Mansa, Feres Nader, que morreu no final de 2017. Fernando Pedrosa/Foco Regional