Como presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes da ALERJ, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro realizará, nesta terça-feira (09), uma reunião pública em alusão à Semana Mundial do Diabetes. O evento acontecerá na Assembleia Legislativa, no Centro do Rio, das 10h30 às 14h, e contará com participação de especialistas no assunto e apoio do deputado Luiz Paulo Corrêa, membro da Frente Parlamentar.

“Estamos na Semana do Diabetes e é nosso dever intensificar as discussões sobre o assunto, visando políticas públicas com foco na prevenção da doença bem como a oferta de tratamento eficaz na rede pública. Sabemos que com a pandemia, o número de diabéticos tende a crescer ainda mais que o previsto e é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto”, destacou Marcelo Cabeleireiro.

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de metabolismo decorrente da falta de insulina ou simplesmente da incapacidade do hormônio de produzir seus efeitos. A doença pode ser dividida em dois tipos, sendo que o DM tipo 1 geralmente se manifesta ainda na infância ou adolescência. Nesse caso, o tratamento é feito com uso de insulina no sangue e de medicamentos. Já o DM tipo 2 é o mais comum, atingindo cerca de 90% dos diabéticos. Normalmente, se manifesta em adultos e dependendo do nível de gravidade, pode ser controlado sem uso de remédio, apenas com atividade física e alimentação adequada.

Dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) apontam o Brasil como o quinto país com maior incidência de diabetes no momento, somando mais de R$ 16 milhões de adultos entre 20 e 79 anos. Mundialmente, a doença se tornou um grave problema de saúde pública e cujas previsões têm sido superadas a cada triagem. Segundo o Altas, a mudança dos hábitos de vida como maior ingestão de calorias e aumento do consumo de alimentos processados aliados ao sedentarismo são alguns dos fatores que contribuem para esse aumento.

Considerada um dos fatores de risco da COVID-19, a doença tende a crescer ainda mais após a pandemia. Esse é um dos temas a serem discutidos durante a reunião pública. Com vasta experiência na área da saúde pública, o médico Dr. Rodrigo Oliveira, ministrará sobre o tema “Diabetes: complicações e impacto da COVID-19”. Dr. Rodrigo já trabalhou no Ministério da Saúde e atuou como secretário de Saúde nas cidades de Niterói, Angra dos Reis e Silva Jardim.

Já a Dra. Lenita Zajdenverg, mestre em Endocrinologia e doutora em Clínica médica/nutrologia pela UFRJ, apresentará o tema “Educação em Diabetes: alcançando objetivos terapêuticos”. Atualmente, Dra. Lenita coordena o departamento de Diabetes, Gestão e Saúde da Mulher da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).