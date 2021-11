Prefeitura de Volta Redonda desobstrui mais de 100 bueiros em 30 dias

Limpezas amenizam impactos das chuvas fortes e previnem alagamentos. Ações vem sendo executadas desde fevereiro

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), desobstruiu mais de 100 bueiros em 30 dias. As limpezas amenizam os impactos das chuvas fortes e previnem alagamentos. O trabalho tem sido executado diariamente em diversos pontos da cidade, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Jerônimo Telles, as ações de limpeza vêm sendo realizadas desde fevereiro, mas foram intensificadas neste mês, com a proximidade do período chuvoso.

“Estamos realizando este trabalho de manutenção e limpeza desde fevereiro. Estamos atuando ainda na limpeza de córregos, na desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais”, disse Jerônimo, pedindo ajuda da população para manter a cidade limpa.

De acordo com o secretário, os moradores podem contribuir com medidas simples, como não deixar sacolas de lixo na rua com muito tempo de antecedência do horário do caminhão de coleta, pois a chuva pode vir e carregá-las para os bueiros, e descartar garrafas e latas em locais apropriados.

“Outra orientação é não deixar restos de materiais de construção expostos na via pública. Esses resíduos, deixados nas calçadas, por exemplo, vão parar dentro dos bueiros e entopem as galerias. A matéria orgânica e o lixo, resultado de varrições, devem ser recolhidos e devidamente acondicionados para o descarte adequado”, alertou Telles.

Estado de Alerta de Verão

Para evitar prejuízos de acidentes naturais para a população, reduzindo as consequências negativas, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, sancionou o decreto 16.830 que estabelece o estado de alerta de verão em todo o município de Volta Redonda no período de 1º de novembro de 2021 a 31 de março de 2022. O período é definido para as ações necessárias da Defesa Civil no socorro emergencial da população, podendo usar toda a estrutura administrativa da prefeitura – incluindo órgãos e secretarias municipais, como é o caso da SMI. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.