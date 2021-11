A motorista de um Renault Sandero, de 59 anos, sofreu um acidente na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, ao bater na lateral do viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O acidente ocorreu no km 304 da rodovia. A polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e no local constatou o acidente. Ao ser abordada a condutora do veículo se recusou a submeter ao teste etílico (bafômetro) e foi multada em R$ 2.934,70 e terá a CNH suspensa.