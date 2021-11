Comando da 5ª CPA aumenta efetivo em vários batalhões da região

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira, uma informação sobre o aumento do efetivo na Região do Sul do Estado do Rio de Janeiro. A partir de segunda-feira, serão 40 novos policiais por dia para atender a região, com policiamento motorizado, a pé e com uso de bicicletas.

A intenção do Coronel Malheiros, Comandante do 5° CPA (Quinto Comando de Policiamento de Área), é combater a criminalidade com mais força, principalmente contra as facções que disputam o controle do tráfico de drogas e atuar também no combate a assaltantes.

O objetivo é focar nas áreas com maior mancha criminal para impedir a ação de criminosos e com isso os Batalhões da Polícia Militar da região Sul Fluminense (10°, 28°, 33°, 37° e a Companhia Independente de Paraty), terão esse aumento no Efetivo. Os policiais serão convocados pelo Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e pagos pelo Regime Adicional de Serviço (RAS) do Governo do Estado.

“Com objetivos a serem alcançados, podemos empenhar esses policiais num único evento para atender uma demanda excepcional, sem atrapalhar o planejamento de cada batalhão. Assim, podemos montar uma força-tarefa para ações específicas em áreas com maior mancha criminal”, reforçou o Comandante, Coronel Malheiros. Foto: Divulgação