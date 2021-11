Família registra desaparecimento de mecânico em Volta Redonda

A família do mecânico Rodrigo Bastos Drumond, de 45 anos, registrou na manhã desta terça-feira (9) delegacia de Volta Redonda o seu desaparecimento. De acordo com o irmão, de 47 anos, Rodrigo saiu da casa da mãe, no bairro Santa Cruz, na noite de domingo (7), e não retornou para a casa, no Retiro.