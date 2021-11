Polícia Militar apreende drogas no bairro Loteamento Nova Esperança

Uma ação da Polícia Militar na Rua D1, no Loteamento Nova Esperança, no fim da tarde da segunda-feira (8), em Barra Mansa, terminou na apreensão de drogas e na detenção de um suspeito, que foi indiciado por tráfico, mas não ficou preso. Foi feita a apreensão de 386 pinos de cocaína, 30 sacolés de maconha, 69 pedras de crack e um rádio de comunicação.

Os agentes relataram na ocorrência que foram avisados de tráfico no local, já conhecido como ponto de venda de drogas, e que, quando chegaram, houve correria de suspeitos. Eles abandonaram os entorpecentes.

O suspeito detido tem 30 anos. Ele alegou que estava indo à casa da namorada quando começou a correria. Apesar de sua versão, ele foi autuado e será investigado. (Foto: Polícia Militar)