Policiais militares foram acionados no início da noite de segunda-feira, por volta das 19h40min, para verificar uma denúncia sobre um jovem que estaria com drogas em seu apartamento na Rua Quinze, Bloco 3, na localidade conhecida como “Predinhos”, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende.

Os agentes foram até o local e detiveram o jovem, de 18 anos. No apartamento foram encontrados 73 tabletinhos de maconha, quatro sacolés de cocaína, dois simulacros de pistola e R$85.

O suspeito foi levado junto com as drogas, simulacro e o dinheiro para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde permaneceu preso.