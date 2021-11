Cerimônia no auditório da CDL-VR terá presença do prefeito Neto e de Eduardo Paes, chefe do Executivo carioca

Os taxistas e permissionários legalizados de Volta Redonda e o Sindicato dos Condutores Autônomos do Sul Fluminense estão convidados a participarem da assinatura do convênio entre as prefeituras de Volta Redonda e do Rio de Janeiro, para a implantação do aplicativo Taxi.Rio.Cidades em Volta Redonda. O evento acontecerá nesta quarta-feira (10), às 19h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), com a presença dos prefeitos de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto e do município carioca, Eduardo Paes.

Criado pela equipe técnica da IplanRio (Empresa Municipal de Informática da prefeitura carioca) e em uso pelos taxistas da cidade do Rio, o Taxi.Rio.Cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia. Os taxistas poderão oferecer descontos para os passageiros entre 20% e 40%. A previsão é que o aplicativo comece a funcionar em Volta Redonda até a próxima sexta-feira, dia 12, segundo o diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), Edvaldo Silva.

“Já fizemos alguns testes com taxistas, EPD e secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), e o aplicativo funcionou corretamente. A equipe da prefeitura do Rio também vem a Volta Redonda para ajustar os últimos detalhes e colocar o sistema em operação”, afirmou Edvaldo.

O presidente do sindicato, Clóvis Barboza da Silveira, que participou de reunião com o prefeito Neto e o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, afirmou estar otimista com o aplicativo.

“É uma luta nossa de muito tempo e é uma necessidade para o taxista, para que ele possa oferecer um serviço ágil e prático para o passageiro. Vai facilitar tanto para o motorista quanto para o usuário, melhorando o fluxo de trabalho”, disse Clóvis.

O prefeito Neto ressaltou que o município vem trabalhando para melhorar a mobilidade urbana, com parcerias, investimentos e ações que incluem melhorias no transporte de passageiros.

“O plano de mobilidade urbana inclui a construção de três viadutos, uma ponte, calçadas, faixas para ônibus, facilitando também para os taxistas, além de novo asfalto que já vem sendo aplicado pela cidade em parceria com o Estado”, explicou Neto, citando outras melhorias para os taxistas.

“Autorizamos os taxistas a usarem as faixas seletivas de ônibus, liberamos três pontos de táxi rotativos, dois no Aterrado e um na Vila Santa Cecília, e vamos colocar mais um. Além disso, estamos vendo junto ao Shopping Park Sul a possibilidade de os táxis poderem entrar no estacionamento sem cobrança. São muitas ações que vão tornar mais acessível e melhor o transporte de passageiro por táxi”, concluiu o prefeito.