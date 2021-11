Decisão do Ministério da Saúde determina mais tempo para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos

Seguindo a decisão do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Resende prorrogou a Campanha Nacional de Multivacinação até o próximo dia 30 de novembro. A campanha, lançada no fim de setembro com previsão de término para o último dia 29, foi estendida devido à baixa adesão da população e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Em Resende, a campanha acontece no Centro de Imunização de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e nos postos de saúde da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, de 13h30 às 16h. O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, falou sobre a importância da adesão e o prazo extra para aproveitar a campanha.

– Observando a baixa adesão de maneira geral em território nacional, o Ministério da Saúde resolveu prorrogar a campanha, que é mais uma oportunidade para os responsáveis de verificarem o status da vacinação das crianças e adolescentes e ficarem em dia. As vacinas contribuem para que a nossa sociedade não tenha problemas com doenças e problemas que já causaram muitos danos à saúde pública no passado. São uma forma de nos fortalecer contra inimigos que não costumamos ouvir falar diariamente, mas que podem ser silenciosos ao oferecer riscos. Contamos com a mobilização e a atenção dos responsáveis para melhorar a cobertura vacinal do público-alvo da campanha, que são as crianças e adolescentes menores de 15 anos – ressaltou o secretário.

Dentre as vacinas disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), entre outras.