A família da enfermeira Tatiana Costa Maia, de 40 anos, iniciou uma vaquinha virtual para tentar arrecadar R$ 46 mil. O valor é o custo para trasladar para o Brasil o corpo da enfermeira, natural de Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí. Tatiana, que vivia em Angola havia cerca de 15 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na capital, Luanda, no último domingo (7). A polícia local investiga a possibilidade de homicídio.

A família soube do ocorrido apenas no dia seguinte. Moradora de Volta Redonda, Patrícia, irmã da enfermeira, diz que a família não tem como bancar os custos do transporte do corpo para o Brasil e que o consulado brasileiro só ajuda na liberação da documentação.

Ela contou ao FOCO REGIONAL que Patrícia deixou um filho de 13 anos. Ela estava separada do angolano com quem se casou. O adolescente está com o pai. O ex-marido da brasileira também não tem condições de pagar o traslado.

“[A notícia] pegou todo mundo de surpresa. Tem uma pessoa lá nos ajudando, passando algumas informações, mas lá tudo é pago. Ainda nem sabemos quanto tempo o corpo pode ficar no IML de lá, porque, depois de um certo tempo, também é cobrado. Então, nosso prazo é curto”, disse Patrícia.

A família de Tatiana não sabe sequer se ela tem algum valor em conta bancária ou algum bem. Devido à suspeita de homicídio – que teria ocorrido entre a sexta (5) e o domingo, quando o corpo foi encontrado –, obter informações está ainda mais difícil, segundo a irmã.

Patrícia conta que Tatiana vinha regularmente ao Brasil passar o natal e o Ano Novo com a mãe, que mora em Vargem Alegre. “Ela costumava ficar entre dois e três meses, mas depois retornava para Angola, porque sua vida estava toda estruturada lá”, disse Patrícia.

Quem quiser ajudar a família pode clicar neste link. Até o momento desta publicação, tinham sido arrecadados perto de R$ 1,5 mil.