GAT do Japa prende suspeita com drogas em Barra do Piraí

Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) prenderam no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 14h30min, uma mulher, de 24 anos, com uma bolsa com cocaína e maconha, na Rua Antônio Brás Ferreira, nas proximidades do número 106, na Ponte do Andrade, em Barra do Piraí.

De posse da informação de que chegariam drogas trazidas dentro de um ônibus com destino a Roseira, os policiais foram até o local indicado e passaram a observar a suspeita. Pouco antes da chegada do ônibus, um suspeito que seria atuante no tráfico de drogas, conversou rapidamente com a jovem.

Quando o ônibus chegou, a suspeita atravessou a rua e voltou com uma sacola nas mãos. Os policiais abordaram a mulher, e foram apreendidos dentro da bolsa, 499 pinos contendo pó branco (cocaína) e 87 invólucros contendo erva seca picada (maconha).

Os agentes abordaram também uma jovem, de 25 anos, mas nada de ilícito foi encontrado. A suspeita, de 24 anos, contou aos agentes que entregaria a bolsa ao homem e que receberia uma quantia em dinheiro.

No momento em que os agentes estavam abordando a jovem, o suspeito ao avistar a presença da viatura policial correu em direção contrária e fugiu rapidamente.

Na Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, a mulher foi presa por tráfico de drogas. A jovem de 25 anos foi ouvida e liberada em seguida.