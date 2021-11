Marco Aurélio Zanotto foi assassinado a facadas na tarde desta quarta-feira, em seu apartamento, na Rua 228, no bairro Conforto, em Volta Redonda. A vítima tinha 28 anos.

Ainda não há informações sobre suspeitos do homicídio. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o apartamento está com os móveis revirados e com várias manchas de sangue nos cômodos.