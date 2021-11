Homem surta e quebra vidro do Detran, em Barra do Piraí

O proprietário de um carro foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (10), em Barra do Piraí, depois de quebrar vidros e equipamentos na cabine do posto de vistoria do Detran em Barra do Piraí. Após vários minutos de tensão, em que chegou a ameaçar atear fogo no local, ele foi dominado pela Guarda Municipal.

Segundo as primeiras informações confirmadas pela polícia, o homem se revoltou ao ter o carro, um Audi, reprovado na vistoria devido ao estado dos pneus. Revoltado, ele entrou na cabine, no espaço destinado aos usuários, ameaçou funcionários, jogou álcool no local e ameaçou atear fogo.

Ao socos, o homem quebrou vidros e acabou se ferindo nas mãos, depois de uma funcionária dizer que ele tinha que se manter calmo. Ele gritava reclamando do custo de trocar os pneus.

Antes de ser levado à delegacia, o homem precisou passar pela Santa Casa para cuidar dos ferimentos. Um vídeo – veja abaixo – mostra manchas de sangue no chão, no interior da cabine onde são entregues os documentos pelos funcionários do departamento.

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra funcionários assustados, saindo da cabine de atendimento às pressas. A assessoria de imprensa do Detran informou que nenhum funcionário foi ferido.

Até o momento desta publicação, a ocorrência estava em andamento na delegacia de Barra do Piraí.