Policiais militares do 37º BPM estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um homem, de 31 anos, que estava com uma sacola na mão atrás de um carro, na Rua Santa Efigênia, Morro do Cruzeiro, em Resende.

Durante a abordagem o suspeito jogou a sacola no chão e se rendeu. No interior da sacola foi apreendido um revólver calibre 38 (seis munições) e uma pistola PT24/7 calibre .40, com dois carregadores municiados, com 22 munições.

O suspeito foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi constatado de que o suspeito tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça, por homicídio qualificado. O mandado foi cumprido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.