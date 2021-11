Um jovem, de 21 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h20min, após furtar a Sorveteria Sorvetelly, no interior do Mercado Popular, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo policiais militares, o jovem foi flagrado por câmeras de monitoramento entrando e furtado dinheiro no estabelecimento comercial. Dois proprietários de Box do Mercado Popular, de 29 e 21 anos, estavam em suas casas olhando as câmeras quando viram pelo vídeo um homem dentro do Box da sorveteria. Os dois foram até o Mercado Popular e tentaram imobilizar o bandido que conseguiu fugir pela janela levando uma quantidade em dinheiro.

Quando corria, o suspeito deixou cair uma parte do dinheiro. Um dos donos de um box correr atrás do bandido. Nas proximidades do Hotel Sider, encontrou o suspeito caído, atropelado por um veículo que não parou para prestar socorro. O restante do dinheiro foi recuperado.

O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) foi avisado e acionou os policiais militares que estavam em patrulhamento. Uma viatura da Guarda Municipal que estava no local acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista, onde foi constatado que ele estava sob efeito de drogas. Com uma lesão na face, ele passou por exames e foi liberado, sendo conduzido pela Polícia Militar à delegacia de Volta Redonda.

Foi feito o contato com o proprietário da sorveteria que procedeu até a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência policial. O restante do dinheiro foi apreendido com o suspeito no valor de R$87.