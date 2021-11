Prefeitura e Senai promovem aula inaugural para mais cinco cursos profissionalizantes Parceria da Secretaria Municipal de Ação Comunitária com o Sistema Firjan disponibilizou 80 vagas para população assistida nos CRAS Oitenta usuários dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) de Volta Redonda participaram de aula inaugural de cinco cursos profissionalizantes na tarde de quarta-feira, 10, na unidade do Senai-RJ, no bairro Aero Clube. As vagas foram disponibilizadas, gratuitamente, por parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Sistema Firjan. Os alunos ainda terão transporte de graça. As vagas foram divididas entre Administração de Materiais e Logística, que beneficiou, principalmente, a população assistida pelo CRAS Belo Horizonte; Fabricação de Biscoitos, voltado para os moradores do São Sebastião; Fabricação de Pães Rústicos, para usuários do CRAS Três Poços; Operação de Empilhadeiras, para o CRAS Volta Grande; e Operação de Ponte Rolante, voltado para usuários do CRAS Siderlândia. De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, as vagas foram distribuídas de acordo com o perfil da população assistida em cada uma dessas unidades de CRAS. “O objetivo é oferecer capacitação e facilitar a inserção no mercado de trabalho ou o empreendedorismo, de acordo com o perfil de cada região do município”, explicou. O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, afirmou que já considera vitoriosa a parceria com o Sistema Firjan. “Vamos qualificar 80 pessoas para o mercado de trabalho e promover geração de renda”. Além disso, a adesão aos cursos do Senai provam a importância dos atendimentos nos CRAS. “Quando saímos em 2016, deixamos 35 unidades funcionando, ao retornarmos, todos estavam fechados. Em menos de um ano, a população de Volta Redonda já conta com 27 CRAS e seus cursos de inclusão produtiva, oficinas diversas e uma gama de outros serviços”, ressaltou Munir. Os usuários dos CRAS ainda receberam as boas-vindas da gerente Operacional do Sistema Firjan/Senai/Sesi de Volta Redonda, Cláudia Rocha, que espera que a parceria com a prefeitura contribua para o desenvolvimento da cidade e da vida profissional da população. “Agradecemos a confiança na instituição e queremos somar com o Poder Público”, falou. A gerente Executiva Regional do Sistema Firjan, Daniele Fonseca, falou com os alunos. “É gratificante para uma instituição de ensino ter alunos empolgados, com garra, aproveitando a oportunidade, como estou vendo aqui. A nossa missão é transformar as pessoas através da formação. Aqui, vocês terão a base para o início de uma carreira profissional”, avisou. Após a aula inaugural, os alunos conheceram o corpo docente e as instalações do Senai. Estiveram nas salas de aula, oficinas, cozinha, além de verem a ponte rolante e a empilhadeira. Todos os cinco cursos terão aulas duas vezes por semana com duração de quatro horas a partir da próxima semana. O curso de Fabricação de Biscoitos encerra ainda em novembro; os de Operação de Empilhadeiras e de Operação de Ponte Rolante terminam na primeira semana de dezembro; e o de Fabricação de Pães Rústicos e Administração de Materiais e Logística, na segunda semana de dezembro. Fotos: divulgação Secom/PMVR.