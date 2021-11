Ingressos para decisão, que acontece na segunda-feira (15), já podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível em Volta Redonda

O Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, recebe na próxima segunda-feira (15), às 17h, a grande final da Copa do Brasil Sub-17, entre Flamengo e São Paulo. Os ingressos já podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível, na administração do estádio, das 8h30 às 17 horas.

Serão disponibilizados 4 mil ingressos (2,5 mil em Volta Redonda e 1,5 mil no Rio de Janeiro). No dia do jogo, se ainda houver ingressos disponíveis, eles poderão ser trocados a partir das 14h nos setores amarelo (Flamengo) e laranja (São Paulo). Haverá aferição de temperatura corporal. O uso de máscara é obrigatório; álcool gel ficará à disposição dos torcedores.

No primeiro confronto, melhor para os rubro-negros que venceram o Tricolor Paulista, de virada, por 3 a 1, no Morumbi, em São Paulo.