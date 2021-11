Jovem é assassinado no bairro Boa Sorte

Um jovem, de 18 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, por vota de 1h50min, na Rua Vereador Josué Dias Bragança, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada para o local e ao chegar já encontrou a vítima caída ao chão sem vida. No local foram encontrados sete estojos de 9mm e duas munições do mesmo calibre. Moradores disseram que ouviram os tiros e saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo.

Os documentos da vítima foram levados pela irmã que teria dito aos policiais que ele estava envolvido com coisas erradas. O perito esteve no local e liberou o corpo que foi levado pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.

O registro foi feito pelos policiais militares na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.