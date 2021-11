O segundo suspeito, de 19 anos, de ter assassinado a golpes de tesoura o dentista Marco Aurélio Zanoto, de 28 anos, se entregou na tarde desta quinta-feira, na Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse que o homem se entregou espontaneamente na delegacia.

O outro suspeito, de 31 anos, de matar o dentista na quarta-feira, dia 10, no apartamento da vítima no bairro Conforto, em Volta Redonda foi preso por policiais civis, depois de um trabalho de investigação. Câmeras de segurança mostraram os dois suspeitos abandonando o carro e saindo do veículo.

As imagens foram analisadas pelos policiais civis que conseguiram chegar até um dos suspeitos. Ele foi localizado pelos policiais civis, no Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, Marco Aurélio Zanoto era homossexual assumido e que os três tiveram relações sexuais, e tiveram um desentendimento por causa de dinheiro. Os suspeitos após o crime levaram o carro do dentista, um Honda Civic, que foi encontrado na Rua 209, no bairro Conforto.