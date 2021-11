Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, comandados pelo delegado Dr. Edézio Ramos prenderam, na tarde de quarta-feira, dia 10, depois de investigações, um dos autores do homicídio, com requintes de crueldades, contra Marco Aurélio Zanoto, de 28 anos, a golpes de tesouras, na Rua 208, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Após o crime os dois suspeitos furtaram o veículo da vítima que foi abandonado na Rua 209, em frente ao número 691, também no Conforto. Câmeras de segurança filmaram os dois suspeitos estacionando e descendo do carro. De posse dessas imagens policiais civis iniciaram as diligências de forma ininterrupta e chegaram até um dos autores do crime.

O suspeito, de 31 anos, foi preso na Avenida Integração, ao lado do Edifício Redondo, no bairro Aterrado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde durante interrogatório admitiu a prática do crime, indicando o comparsa, que ainda não foi identificado.

O suspeito disse que a motivação do crime teria sido um desentendimento entre o outro suspeito e a vítima, durante a relação sexual.