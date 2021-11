Acidente complica trânsito na Dutra

Caminhão bateu forte na mureta central, quebrando eixo dianteiro

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (12) no km 287 da Via Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu a mureta central da rodovia.

O veículo seguia em direção ao Rio. O choque foi tão forte que o caminhão quebrou a mureta e parou na pista sentido São Paulo. Houve derramamento de carga na pista. Segundo as primeiras informações, o motorista não teve ferimentos graves.

No momento desta publicação, equipes da concessionária da rodovia trabalhavam para liberar a pista. O trânsito estava fluindo por apenas uma das faixas e havia quatro quilômetros de lentidão, de acordo com a concessionária.