A administração do Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os torcedores que forem assistir à final da Copa do Brasil Sub-17, entre Flamengo e São Paulo, disputada na próxima segunda-feira (15). O jogo está marcado para as 17h.

Os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível na administração do Estádio da Cidadania, das 8h30 às 17h. No dia do jogo, se ainda houver ingressos disponíveis, eles poderão ser trocados a partir das 14h nos setores amarelo (Flamengo) e laranja (São Paulo). Quem já realizou a troca dos ingressos foi orientado sobre a necessidade da apresentação de um comprovante de vacinação na entrada do estádio, acompanhado de um documento de identificação com foto.

Os comprovantes podem ser os digitais, como da plataforma do Sistema Único de Saúde (Conecte SUS) ou o próprio cartão de vacinação em papel. Poderão acessar o estádio somente aqueles que receberam pelo menos uma dose, cujo cronograma ainda não prevê a segunda dose.

Além do comprovante vacinal, haverá aferição de temperatura corporal e o uso de máscara é obrigatório. Álcool gel estará à disposição dos torcedores.

A partida entre Flamengo e São Paulo é o segundo confronto da final. No primeiro, o rubro-negro venceu por 3 a 1, no Morumbi, na capital paulista.