Polícia Militar encontra drogas em bambuzal, no bairro Roseira

Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre um suspeito que estaria escondendo drogas em um bambuzal, no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o endereço indicado, mas ninguém foi encontrado. Depois de buscas no local, os agentes apreenderam em uma moita do bambuzal uma sacola plástica contendo 85 sacolés de erva seca (maconha) e 382 pinos plásticos de pó branco (cocaína).

Os agentes foram até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro da apreensão de drogas.