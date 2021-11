Suspeito do assassinato contra o motoboy é preso no bairro Roselândia

Um homem, suspeito de envolvimento no assassinato do motoboy Pietro Henrique Rodrigues, no dia 2 deste mês, no Roselândia, foi preso na quinta-feira, dia 11, no mesmo bairro, em Barra Mansa. Os policiais civis receberam informações que o suspeito estava circulando no bairro com o carro Corsa, pertencente ao pai de vítima. Eles foram à casa do investigado, na Rua João Olímpio de Magalhães, onde o suspeito foi encontrado no corredor. Segundo o delegado Michel Floroschk, prisão, no entanto, ocorreu num flagrante de tráfico de drogas.

Com o suspeito foram encontrados três pinos de cocaína. Em revista no imóvel, foram achados mais oito pinos com a droga, diversos outros vazios, um projétil deflagrado e uma réplica de arma. Também foram apreendidos outros materiais para embalar drogas.

Os agentes constataram ainda que o suspeito estava com tornozeleira eletrônica, mas o equipamento se encontra desligado. Ele foi conduzido para a delegacia. As investigações sobre sua participação no assassinato de Pietro Henrique continuam.