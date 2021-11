Acidente com ônibus deixa sete mortos e mais de 45 feridos, em Paraty

Um acidente com um ônibus de turismo ocorrido na manhã deste sábado, por volta das 6h30min, deixou sete mortos e mais de 45 feridos no km 76, da Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz de Paraitinga, em Paraty.

O ônibus levava 66 passageiros. Uma criança está entre os mortos. Segundo informações de policiais, 11 vítimas estão internadas no Hospital de Taubaté. Outras estão em hospitais de Paraty e São Luiz do Paraitinga. Uma mulher teve que amputar as duas pernas.

O ônibus saiu de São Paulo com destino a Paraty. Policiais rodoviários federais abordaram o veículo. Os agentes disseram que o ônibus não podia transitar no local.

O motorista retornou e pouco metros depois o ônibus tombou. Há informações de que o ônibus foi fechado por um veículo.

“A direção do hospital filantrópico está priorizando os atendimentos às vítimas do acidente e, por esse motivo, só está atendendo os casos de emergência. Os outros casos estão sendo encaminhados para o Unidade de Saúde do Ipiranguinha. As visitas também foram suspensas”, informou o hospital.

A pista foi interditada nos dois sentidos. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no atendimento das vítimas com auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar.